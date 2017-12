Voilà une musique où l’inquiétude de notre époque devient un décrochage programmé. Ce premier album du compositeur berlinois Martyn Heyne, un proche de Nils Frahm et de Peter Broderick, est une solide étude de rythme, de ton et d’amplitude mélodique, avec à la barre une instrumentation limitée : piano et guitare, majoritairement électrique, avec beats métalliques — seuls éléments à détoner dans cette succession de pulsations amorties. Electric Intervals sinue ainsi dans une atmosphère atypique en ne délaissant jamais, cela dit, une sorte d’harmonie originelle — fabuleux effet. Un grain voyage à l’arrière-plan, rompu parfois par un tintement (Fårö) ou des sons discordants (étrangement virtuose Curium) qui ne seront, à terme, que des lignes de fuite. À entendre ses silences (Afar) et ses gradations millimétrées (nerveuses sur Carry, douces sur 2400), on comprend que Martyn Heyne a choisi deux approches, l’une instinctive, l’autre plus rationnelle. Sa synthèse est d’une très belle envergure.



Electric Intervals ★★★★ Martyn Heyne, 7K !