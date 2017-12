Nina Simone, Bon Jovi et Dire Straits entreront au panthéon du rock’n’roll

Connu pour ses tournées monstres et ses hymnes pop rock, Bon Jovi a vendu plus de 120 millions d’albums, selon le site du Temple de la renommée du rock’n’roll.

La légendaire Nina Simone, le groupe américain Bon Jovi et les guitaristes virtuoses de Dire Straits vont entrer, avec quelques autres, au Temple de la renommée du rock’n’roll, a-t-on annoncé mercredi.

La promotion 2018 est une nouvelle fois très éclectique, de la chanson jazz exigeante de Nina Simone à la new wave des Cars, en passant par le gospel de Rosetta Tharpe ou le rock anglais des Moody Blues.

Les six élus ont été désignés lors d’un scrutin auquel ont participé environ un millier de professionnels et d’historiens de la musique, qui n’ont pas retenu ceux qui étaient vus par beaucoup comme deux des favoris, Radiohead et Rage Against the Machine, inclus dans une présélection.

Le public a également eu la possibilité de voter et de permettre à cinq artistes ou groupes de figurer sur un bulletin séparé qui a été ajouté à celui des professionnels et historiens.

C’est le groupe de glam rock Bon Jovi, toujours en activité après 34 ans d’existence, qui est arrivé en tête de ce vote.

Connu pour ses tournées monstres et plusieurs hymnes pop rock comme Wanted Dead or Alive, You Give Love a Bad Name ou Livin’ on a Prayer, Bon Jovi a vendu plus de 120 millions d’albums, selon le site du Temple de la renommée du rock’n’roll.

Parmi plus de 2600 concerts du groupe, les deux plus célèbres sont sans doute ceux donnés en août 1989 à Moscou dans le cadre du premier festival majeur de musique occidentale en Union soviétique.

« Merci de nous avoir fait entrer au Temple de la renommée du rock’n’roll. Cela a pris du temps, mais nous y sommes », a réagi mercredi Jon Bon Jovi, le chanteur du groupe, dans un message vidéo posté sur son compte Twitter.

L’autre tête d’affiche de cette cuvée est la chanteuse Nina Simone (1933-2003), artiste inclassable dont le timbre grave a profondément marqué la musique moderne américaine et mondiale.

Pianiste virtuose, chanteuse par accident, Eunice Kathleen Waymon, de son vrai nom, était aussi parolière et a écrit plusieurs chansons très politiques, souvent pour dénoncer le racisme aux États-Unis.

L’élection de cette chanteuse aux influences jazz, classique, soul et gospel s’inscrit dans un mouvement initié depuis plusieurs années par l’institution située à Cleveland, qui cherche à s’ouvrir à d’autres styles musicaux que le rock.

L’institution a adopté une démarche similaire avec Rosetta Tharpe, dont le mélange détonant fait de gospel et de blues a fortement influencé le rock, au point qu’elle est parfois appelée la marraine du genre.

La cérémonie d’intronisation de la promotion 2018 doit avoir lieu le 14 avril au Public Hall de Cleveland.

Pour Dire Straits, c’est une occasion de refaire parler de lui, 22 ans après la séparation du groupe londonien, issu du mouvement musical pub rock des années 1970.

Moins flamboyant que les artistes glam, moins bruyant que les groupes punk, Dire Straits s’est fait connaître par l’élégance de ses guitares et un son inspiré du blues et de la country, à travers des titres comme Money for Nothing ou Sultans of Swing.

Les Cars, eux, représentent la new wave, et les Moody Blues le rythm and blues, mais aussi le rock progressif, dont ils ont été l’un des pionniers.