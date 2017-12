Leonidas Kavakos, l’aristocrate du violon

Ce concert avait été donné mardi, mais nous n’étions alors pas encore rentrés d’Europe. Il est en fait repris dimanche sous le titre « 150 ans de la Confédération canadienne », dans une forme réarrangée, Andrew Wan et Neil Gripp jouant la Symphonie concertante K. 364 de Mozart pour pallier l’absence de Leonidas Kavakos, parti en Europe rejoindre Yuja Wang, avec laquelle il donnera huit concerts à compter de lundi.

Il était temps qu’à 50 ans, le primus inter pares des violonistes (avec Frank Peter Zimmermann, que, sauf erreur, on n’a jamais vu en 15 ans), devienne un soliste attitré de l’OSM, institution désespérément scotchée aux vieilles gloires plus ou moins fanées (Kremer, Midori, Repin, Vengerov), si onéreuses pour parfois pas grand-chose. Leonidas Kavakos a donné un bijou de concerto de Mendelssohn, aristocratique, d’une acuité, d’une hauteur de vue et d’une justesse éblouissantes. Cet immense artiste est le bienvenu dès qu’il le veut.

Le concerto était étrangement introduit par une 3e Symphonie de Roussel bien découpée et ardente. Seul le 3e mouvement pouvait encore gagner en alacrité et jovialité. Je préfère cependant entendre cette symphonie avec un orchestre un peu moins fourni en cordes, afin d’avoir plus de vents dans la balance.

L’oeuvre qui donnera son titre au concert de dimanche est une commande à Matthew Ricketts pour le 150e anniversaire de la Confédération. Honorant le chemin de fer, elle ne se démarque pas du train-train de la contemporaine évanescente qui a besoin d’un long laïus de présentation pour s’étaler sur des prétentions fumeuses dont on n’entend rien.

Bien plus réussi, le film promotionnel touristique canadien de 1965 (une ballade d’est en ouest sur un engin du CN) avec Buster Keaton, très heureusement sonorisé en direct par un habile partage des rôles entre Kent Nagano et la pianiste Lorraine Desmarais en une alternance judicieuse et bien huilée. Ce Rail Rodder était vraiment bien mitonné et plaisant. Suffira-t-il à faire un concert dominical passionnant ?