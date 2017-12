Pour l’amour boudé du folklore

Rien n’annonce l’arrivée du temps des Fêtes comme les premiers grands concerts de musique folklorique québécoise. Le théâtre Outremont accueillera ce soir la tournée #SOLO réunissant sur une même scène et à l’unisson deux formations phares de la scène trad locale, Le Vent du Nord et De Temps Antan, et leur répertoire spécialement constitué pour cette série de concerts qui générera bientôt un disque.

« On a décidé de faire ce spectacle ensemble, nous, Le Vent du Nord et De Temps Antan, parce qu’on ne se voyait pas assez », résume le violoniste Olivier Demers. Avec les agendas que ces deux orchestres respectifs doivent suivre, ça se comprend : bon an, mal an, Le Vent du Nord offre autour de 150 concerts, surtout à l’extérieur du Québec. C’est quasiment autant pour De Temps Antan, qui souhaite d’ailleurs ralentir la cadence l’an prochain. « D’ici au mois d’avril, nous jouerons en France, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, au Chili, en Australie et en Nouvelle-Zélande, déballe Demers. Il faut qu’on trouve le moyen de créer aussi », disent-ils. S’ils veulent trouver le temps d’enregistrer cet été le successeur à l’album Têtu, paru en 2015.

Ça fait rêver, tous ces voyages, et l’héritage musical du Québec dans leurs bagages. « J’ai plein d’amis qui font de la pop et du rock, je sais qu’ils nous envient », reconnaît Pierre-Luc Dupuis, chanteur et accordéoniste de De Temps Antan, le « power trio » du folklore — ce sont des traditionalistes à l’énergie scénique quasiment rock, énergie judicieusement bien captée sur les enregistrements de leur tout récent album intitulé Consolez-vous. « Ils sont jaloux du circuit [des festivals de musique folk/world/traditionnelle] auquel on a la chance de faire partie. Ce qui ne vient pas avec ça, par contre, c’est la reconnaissance chez nous. »

Boudée par le grand public, notre tradition musicale aurait-elle un problème d’image ? Depuis les belles années créatives de La Bottine souriante, la musique folklorique semble cantonnée à la période du temps des Fêtes, une situation occasionnellement déplorée publiquement par les musiciens de cette scène, qui aimeraient aussi pouvoir jouer lorsqu’il fait beau et chaud dehors. Ces mêmes musiciens qui, notons l’ironie, proposent tout de même le concert #SOLO… deux semaines avant Noël.



Ça va prendre des années, voire des générations, avant de changer l’image de la musique traditionnelle québécoise Pierre-Luc Dupuis, chanteur de De Temps Antan

Dupuis a deux idées là-dessus : « Oui, la musique traditionnelle est associée au temps des Fêtes, et il ne faut surtout pas perdre ça. Même si on dit qu’on préférerait jouer davantage le reste de l’année, c’est important que nous assurions une présence durant le temps des Fêtes. Or, depuis deux ou trois ans, avec De Temps Antan, le reste de l’année, on vient à bout de se faire inviter à de gros concerts de festivals, parfois un plateau télé. Mais c’est du travail, parce qu’il faut changer la perception, et ça va prendre des années, voire des générations, avant de changer l’image de la musique traditionnelle québécoise. »

« On en discute beaucoup entre nous, affirme Olivier Demers. Ça nous rendait amers : Coudonc’, on s’en sort pas, y’a pas de portes qui s’ouvrent pour nous au Québec, sauf pour Les Charbonniers de l’Enfer qui ont réussi à se faire une niche sans être associés au temps des Fêtes. Le hic, c’est que, pour les diffuseurs d’ici, la musique traditionnelle appartient au mois de décembre. Si on refuse [ce calendrier], on n’est plus invité le reste de l’année. » D’où la nécessité pour ces musiciens d’aller voir ailleurs si le trad leur plaît. Heureusement, c’est le cas.

Mais ce n’est surtout pas une raison pour bouder son plaisir de jouer en décembre, d’autant que le concert #SOLO, « c’est tellement une fête, un party de chums qui se mettent ensemble pour jouer de la musique », que le moment ne pourrait être mieux choisi, assure Demers. « La musique du temps des Fêtes, c’est la musique des célébrations des grandes familles, et notre concert représente un peu ça. »

Les trois quarts du spectacle sont constitués de matériel spécialement travaillé pour l’occasion ; Le Vent du Nord avec son trad métissé, ses orchestrations affinées (d’autant plus aujourd’hui que le quartet devient quintet, avec l’ajout du vétéran violoniste André Brunet, anciennement de la Bottine), et De Temps Antan avec son énergie brute. « Ces gars-là, ce sont des étalons de la musique — on se jette dans le vide avec eux », assure Demers. Trois violons sur scène, guitares, accordéon, percussions, « les huit voix en même temps, lorsqu’on fait notre complainte a cappella, ça donne des frissons ».

Huit représentations de #SOLO seront données au Québec en décembre. Début janvier, les musiciens se réuniront au studio Piccolo pour enregistrer un album de l’expérience, puis ils promettent de trimbaler le spectacle partout en Europe et aux États-Unis.