Après s’être autoqualifié de Slacker et d’Artiste raté — les titres de ces deux précédents albums —, le chansonnier folk et humoriste Maxime Gervais se réfugie sur la plage, endroit fantasmé où l’on se sent libre d’aborder avec un regard teinté de cynisme les sujets du quotidien : sexe, drogue et rencontres manquées. Délaissant le bon vieux « grattage » de guitare, Gervais s’arme ici d’un clavier décati pour proposer une trame de fond électrokitsch qui encourage fortement le hochement de chef par moments (La plage, Tension sexuelle, Les ados du futur). Cette nouvelle avenue crée une aura de second degré cheap qui rappelle les bonnes années de la création musicale poche-bonne de l’ère de l’Internet libre — je sais, c’était le bon temps. On ne baigne pas dans la transcendance ici, mais ce disque à la poésie douce-amère a le mérite de glorifier ces moments entre ennui et émerveillement qui ponctuent la routine.



La plage ★★★ Maxime Gervais, Chuchabata Records