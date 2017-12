Colón Man, Equiknoxx Music

Le dancehall et le hip-hop ont toujours été des vases communicants, l’un déversant ses idées dans l’autre. Entre la musique jamaïcaine et les musiques électroniques, le transfert était plutôt à sens unique, le dub, puis le digital dancehall influençant davantage les autres. Ce qui rend le travail du duo de producteurs de Kingston Equiknoxx encore plus unique : ces gars-là poussent le dancehall, ses codes et ses cadences, dans des territoires rarement explorés en Jamaïque. Après une compilation de leurs titres instrumentaux des dix dernières années (Bird Sound Power), le duo offre un premier disque original fascinant et déroutant, farci d’idées neuves et de pointes d’humour présentées dans un esprit résolument expérimental, minimaliste et hyperdétaillé — la somme des petits sons échantillonnés forme une riche jungle auditive. Le duo, qui participait à la récente édition mexicaine de MUTEK, prend un malin plaisir à déconstruire le rythme (Flank), les clichés mélodiques (Melodica Madness) en mettant en lumière leurs percussions singulières et les essentielles lignes de basse.

Equiknoxx - Kareece Put Some Thread In A Zip