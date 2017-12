Trios avec harpe, oeuvres d’Ibert, Renié, Halvorsen et Schubert. Valérie Milot, Antoine Bareil, Stéphane Tétreault.

Ce trio réunit une formation idéale dans le genre : notre grande harpiste Valérie Milot, son époux Antoine Bareil, concertmeister de l’Orchestre symphonique de Laval et le fameux Stéphane Tétreault. Idéal se comprend à la fois en termes d’expertise instrumentale et d’entente musicale. Chose plus rare qu’on le croit et, donc, notable : la prise de son (Carl Talbot à Saint-Augustin-de-Mirabel) est optimale, alliant précision et recul nécessaire avec une belle proportion des instruments. La harpe, instrument beaucoup plus sonore qu’on le pense communément, aurait très bien pu envahir l’espace… Si l’histoire de la musique avait accouché de chefs-d’oeuvre notables dans cette formation cela se saurait, mais les trios de Jacques Ibert et Henriette Renié valent très nettement mieux que des exercices de conservatoire et le disque, plus que plaisant, se conclut avec deux bijoux de transcriptions.



Écoutez Danse des lutins (Henriette Renié)

Trios avec harpe ★★★★ Valérie Milot, Antoine Bareil, Stéphane Tétreault. Analekta, AN 2 9888.