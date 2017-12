The Greatest Gift, Sufjan Stevens

Ce que compose Sufjan Stevens n’est jamais vraiment au repos. En témoigne cette déclinaison nouvelle de Carrie Lowell (2015) — son album écrit dans le deuil de sa mère — livrée quelques mois après une version live. Si les deux démos enregistrés au iPhone laissent entrevoir l’origine de leur création, sans plus, on est en revanche fasciné par l’effet électroacoustique des remix, surtout ceux réalisés avec le musicien d’origine équatorienne Helado Negro (superbe Death with Dignity, comme un arc atmosphérique). Il y a quelque chose de scintillant, même d’exubérant dans la relecture que fait Sufjan Stevens de son propre dépouillement. Toute la minutie de ses mélodies prend un autre sens du fait de l’ajout d’éléments sonores (percussions, claviers), et sa voix apparaît plus claire, comme s’il avait crevé une certaine surface. Quatre pièces inédites, d’une mélancolie égale à l’album original, bouclent la boucle, dont la mystérieuse et respirante Wallowa Lake Monster. Réussi, encore une fois.



The Greatest Gift ★★★ 1/2 Sufjan Stevens, Asthmatic Kitty