Songs of Experience, U2

Le dernier volet de ce diptyque inspiré par l’oeuvre poétique de William Blake et amorcé en 2014 avec Songs of Innocence débute pourtant assez bien. Coulante ballade en intro, suivie par un pop-rock acoustique cajoleur (Lights of Home), puis par le rock mélodieux de You’re the Best Thing About Me, l’une des trois seules chansons mémorables de ce quatorzième album en carrière des Irlandais. Les deux autres sont Get Out of Your Own Way qui, par son tempo rapide rehaussé de batterie électronique évoque Beautiful Day (sans l’imparable refrain), puis la ballade Landlady en fin d’album, plongée dans les souvenirs personnels de Bono avant la gloire. Du U2 pur jus, un rock rassembleur, les harmonies de guitares de The Edge qui gonflent l’émotion, la section rythmique qui trépigne. Les onze autres chansons, cependant, alternent entre occasions manquées (surtout American Soul) et banalités oubliées aussitôt l’album terminé. Un disque à peine plus inspiré que le précédent, facile, souvent agréable d’écoute, mais rapidement digéré.



Écoutez American Soul

★★ 1/2 U2, Islands