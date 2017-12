James Ehnes, Beethoven: Concerto pour violon. Romances. Orchestre philharmonique de Liverpool, Andrew Manze.

Le plus grand violoniste de l’histoire de la musique canadienne, ce gentleman musicien, a attendu la quarantaine pour enregistrer Beethoven, avant Brahms sans doute. Il nous livre, comme une évidence, le Concerto pour violon avec toute l’élégance et le raffinement qu’on attendait. Le partenariat avec l’ex-baroqueux Andrew Manze n’est pas prétexte, comme chez Mullova, avec Gardiner, à quêter une « vérité » stylistique supposée. Ehnes assume son fin romantisme jusque dans les cadences, là où Mullova traquait un côté révolutionnaire de Beethoven. Nous sommes de toute évidence dans une déclinaison d’une lignée Milstein, Grumiaux et Oïstrakh-Cluytens, dont la seule fantaisie moderne serait la transition entre le second volet et le rondo final. Même si la troupe de Manze ne démérite pas, un jour Ehnes aura peut-être les orchestres d’Amsterdam, de Vienne ou de Philadelphie, qu’il mérite, pour l’accompagner.

James Ehnes dans la cadence du 2e mouvement du Concerto de Beethoven