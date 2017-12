Saturday Night Fever, The Original Movie Soundtrack, 40th Anniversary Edition, artistes divers

Bon film, La fièvre du samedi soir. Plus sombre que l’on s’en souvient : ce n’est pas seulement Travolta qui danse. Et pas seulement la bande sonore originale aux 16 millions d’exemplaires vendus. Aveu : les Bee Gees en falsetto, avec la pulsation disco, je n’avais jamais pu, jusqu’à ce que j’écoute cette réédition anniversaire. Pire, chaque fois que je réentendais Night Fever, je repensais douloureusement à mes 16 ans. La révélation me stupéfie d’autant : c’est bon maintenant. J’entends du funk partout dans ce poum poum. Les guitares font tchac-a-tchac dans Jive Talking, You Should Be Dancing et Night Fever que c’en est un festival du contretemps. Et ces notes vertigineuses me fascinent désormais : les entrelacs des frérots Gibb dans How Deep Is Your Love ne sont pas moins heureux que dans leurs années 1960. Faut m’excuser, j’entretenais de vieux préjugés. Allez, on m’attend sur la piste de danse multicolore.

Jive Talkin’ - The Bee Gees