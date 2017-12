A Capitol Christmas Volume Two, artistes divers

Hormis le bel effort de Florence K, qui a vaillamment proposé trois chansons originales pour célébrer Noël, rien n’enthousiasme dans le nouveau lot de reprises précongelées. Je reviens constamment à cette compilation : non seulement la pochette est chic (la fameuse bâtisse Capitol en forme de pile de disques, surmontée d’un sapin qui touche au ciel), mais les archives ont été fouillées pour la peine, de 1946 à 1968. On a l’occasion de mesurer ce que Brian Wilson et ses Beach Boys (Frosty the Snowman) doivent aux Four Freshmen (Love Turns Winter to Spring). Le Noël country des pionniers Louvin Brothers (Away in a Manger) valse plus qu’agréablement, le génial Les Paul fait des galipettes autour de White Christmas avec sa guitare trafiquée, Glen Campbell chante du Roger Miller de Noël et c’est pas banal. On aurait vécu sans les versions molles d’un Wayne Newton, mais s’en offusquer ne serait pas chrétien. Soyons magnanime : c’est une chouette compil’.

The Four Freshmen - Love Turns Winter Into Spring