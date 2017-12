Reputation, Taylor Swift

Il y a un avant-propos, dans le livret de Reputation, le sixième album de la mégavedette pop Taylor Swift. À 27 ans révolus, l’ex-enfant chérie de Nashville a compris un truc : à force de documenter chaque instant de sa vie sur les réseaux sociaux et dans les médias comme s’il s’agissait d’un film en stop motion constitué d’égoportraits, on s’appartient moins. La voilà courroucée, ayant finalement appris à la dure que c’était pas trop bon pour la réputation, laver son satin sale au vu et su de la planète. Sa réaction ? Un album moitié refuge dans l’abandon amoureux, moitié prolongement des chicanes déjà publiques (Look What You Made Me Do, c’est vlan dans les dents de Kanye West le pas fin). La très synth-pop… Ready For It ? cause jalousie et vendetta, Delicate évalue les dommages (« Is it cool I said all that ? »), Getaway Car se la joue Bonnie et Clyde, et ainsi de suite. Et musicalement, demandez-vous ? Trop d’autotune à mon goût, mais un petri dish de vers d’oreille.

Taylor Swift - This Is Why We Can’t Have Nice Things