Blitz, Étienne Daho

Ah ça ! C’est la première fois que ça m’arrive. J’écoute l’obsédante et psychédélique Voodoo Voodoo et je me surprends à taper mes lettres sur le clavier en rythme avec la pulsation irrésistible. C’est l’effet Daho : on ne peut pas ne pas réagir. Physiquement. Ça me ramène à 1991 et à Saudade, LA chanson de l’album Paris ailleurs. Le timbre si beau, les mélodies si gouleyantes, la souplesse du tempo, tout est encore séduisant chez le bel Étienne. Guitare languissante dans Les baisers rouges, emprunt au Time of the Season des Zombies dans Chambre 29, orgue de bal glauque dans le fabuleux slow Les flocons de l’été, pinkfloydienne The Deep End en duo avec Jade Vincent, vocalises à la Brian Wilson pour Après le blitz : ça liquéfie. Le propos, très décalé, évoque à la fois le Blitz sur Londres en 1940 et les récents attentats terroristes. Eh oui. J’avoue : j’entends pas les paroles, tellement les phonèmes caressent. C’est l’effet Daho, redis-je : la sensualité l’emporte sur le sens.

Étienne Daho - Voodoo Voodoo