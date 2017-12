L’orchestre Les Tireux d’roches célèbre 20 ans de création par un nouvel album d’une admirable finesse. Lisez dans le titre que ces deux dernières décennies à parcourir les scènes de la planète ont laissé une empreinte sur la singulière sonorité du groupe, qui, sans le traditionnel violon, compense ses envolées mélodiques avec le jeu habile de Luc Murphy aux flûtes et au saxophone, de Pascal Veillette et son harmonica électrifiant et du guitariste Dominic Lemieux, qui troque volontiers la six-cordes pour les quatre-doubles du bouzouki, conférant par exemple une belle couleur méditerranéenne, rehaussée par les percussions de David Robert, à la chanson La belle et le tonneau. Porté davantage sur la langueur que sur le carré des sets dansants, Tarmacadam met joliment en relief l’héritage celtique de notre tradition musicale avec cette touche de modernité chère au meilleurs métisseurs de notre scène trad. Riche sur le plan des harmonies et des orchestrations, avec un détour par le conte (Conte de la dernière chance), le chaleureux Tarmacadam s’écoute tout seul.



Tarmacadam ★★★★ Les Tireux d’roches, Coop Les Faux-Monnayeurs