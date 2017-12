Bend Everything, Technikal Kidman

Deux ans après le viscéral Something Stranger Coming on the Horizon, le trio expérimental montréalais Technical Kidman opère comme un radical virage sur Bend Everything, un album duquel se dégage une tension presque épeurante. Comme si les grooves électroniques qui sous-tendaient leur chanson rock croquante les menaient vers des sentiers déjà battus, le groupe change de cap et opte pour des rythmiques plus rock, presque industrielles par moments, privilégie les synthés qui sonnent comme des guitares électriques et les guitares qui sonnent comme des scies à métaux. L’expérimentation les pousse à des atmosphères minimalistes, glaciales, parfois bousculées par des déflagrations presque métal, comme sur Mercedes, où les échantillons de voix sont assemblés comme un rythme techno. Plus loin sur l’album, les huit minutes de Current in the Vein démarrent dans une ambiance doom-ambient pour se dresser dans un long crescendo de distorsions et de tambour-basse. Menaçant et ingénieux, pour les fans de Swans autant que Suuns.



Bend Everything ★★★ 1/2 Technikal Kidman, technikalkidman.bandcamp.com