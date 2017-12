Chopin Évocations. Oeuvres de et autour de Chopin. Daniil Trifonov, Mahler Chamber Orchestra, Mikhaïl Pletnev

Après Kissin et Zimerman, nous arrive chez DG un nouvel opus de Daniil Trifonov, assurément installé parmi les très grands pianistes de la jeune génération. Trifonov fut étincelant avec l’OSM lors de la tournée aux États-Unis en 2016. Nous trouvons dans cet album les deux concertos pour piano de Chopin dans de nouvelles orchestrations chambristes (intimistes) de Mikhaïl Pletnev, couplés aux Variations sur La ci darem la mano, au Rondo pour deux pianos (avec Sergeï Babayan) et à la Fantaisie-Impromptu, ainsi qu’à des oeuvres en hommage à Chopin de Mompou, de Tchaïkovski, de Grieg… La finesse du toucher et l’extraordinaire liberté de respiration de Trifonov font le prix de l’album, sérieusement préparé et enregistré (réglage du piano, prise de son), la nouvelle orchestration de Pletnev renforçant le côté original du projet. Piano ensorcelant et sans esbroufe ; immense artiste.

Daniil Trifonov - Fantaisie-Impromptu In C-Sharp Minor, Op. 66