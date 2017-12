Number 9, François Bourassa Quartet

En apparence, le neuvième album du pianiste montréalais François Bourassa porte le plus banal des titres : Number 9. Sauf qu’il s’agit aussi d’un clin d’oeil au fameux collage avant-gardiste de John Lennon, et cela donne une indication de la teneur de cet album : expérimentation et recherche en avant-plan, façon Bourassa. Il y a ici des abstractions sonores, mais aussi du lyrisme et des mélodies fortes. Il y a des explosions rythmiques et leur contrario de retenue. Il y a beaucoup de liberté, d’envolées, de maîtrise technique (avec André Leroux aux anches, Greg Ritchie à la batterie et Guy Boisvert à la contrebasse, ce quartet est assurément le plus puissant de la scène canadienne). Il y a un assemblage de morceaux qui se succèdent en une suite qui révèle au bout de ses notes le mot d’ordre et la beauté du projet : cohérence. Exigeant en entrée de jeu, profondément stimulant en additionnant les écoutes. On appelle cela de la profondeur.



Écoutez Carla und Karlheinz

Number 9 ★★★ 1/2 François Bourassa, Quartet, Effendi