Les cégeps à l’OSM

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) propose ce jeudi 30 novembre un concert à la Maison symphonique de Montréal pour célébrer les 50 ans du réseau des cégeps. Le concert, dirigé par Adam Johnson et mis en scène par Monique Giroux, proposera des prestations de Catherine Major, Vincent Vallières, Yann Perreau, Philippe Brach, Charles-Richard Hamelin, Claudine Mercier et Jessica Viau. L’événement sera retransmis en direct dans tous les cégeps grâce aux étudiants du programme arts et technologies des médias du cégep de Jonquière. Et il veut rappeler l’importance du concours Cégeps en spectacle, dont Koriass est le porte-parole pour l’édition 2017.