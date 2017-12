Le temps des Fêtes sous le signe de la musique trad

Ce texte fait partie d’un cahier spécial.

Les Tireux d’Roches

Après le lancement de son sixième album, Tarmacadam, le 23 novembre, à Montréal, la formation folk-trad prendra la route avec deux autres concerts au Québec avant de sillonner l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba.

Le 15 décembre au Magasin général Lebrun, à Maskinongé

Le 29 décembre à La Taverne, à Saint-Casimir

Le Vent du Nord

Un vent d’air frais touche le quatuor près de 15 ans après sa formation. En effet, à partir du mois de janvier, le groupe deviendra un quintette, avec le violoniste André Brunet qui se joindra à la formation. Pour voir le quatuor une dernière fois sur scène, vous n’aurez le choix que d’une seule date, soit le 1er décembre au Saint-André, à Saint-André-Avellin. Sinon, vous pourrez aussi les entendre un peu partout au Québec avec De Temps Antan. Fort de leur succès en 2016, les deux formations musicales partageront à nouveau la scène pour présenter Solo tout au long du mois de décembre.

Le Vent du Nord sera aussi de la partie lors de La Veillée de l’avant-veille, un incontournable en plein centre-ville de Montréal pour les amoureux de la musique trad. Tout comme l’année dernière, Le Vent et De Temps Antan seront sur scène ensemble aux côtés de Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs, de Stéphanie Lépine ainsi que du calleur Jean-François Berthiaume. En primeur lors de cette 21e édition de la Veillée, Le Vent du Nord se produira sous la forme de son nouveau quintette en devenir.

Solo

Le 3 décembre au Trait d’union, à Longueuil

Le 8 décembre au théâtre Outremont, à Montréal

Le 14 décembre au cabaret Guy-Aubert, à Victoriaville

Le 15 décembre à la salle Desjardins, à Gatineau

Le 21 décembre au théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme

Le 22 décembre à l’espace théâtre Muni-Spec, à Mont-Laurier

Le 27 décembre au club Quartier Dix30, à Brossard

Le 28 décembre au Vieux Clocher de Magog, à Magog

Le 29 décembre au théâtre du Vieux-Terrebonne, à Terrebonne

La Veillée de l’Avant-Veille

Le 30 décembre au Club Soda, à Montréal

Mes Aïeux

Après cinq ans d’absence et leur dernier album À l’aube du printemps sorti en 2012, le groupe Mes Aïeux fait son grand retour sur scène pour les festivités du 31 décembre. Il participera aux célébrations du réveillon du jour de l’An pour clôturer l’année historique du 375e.

Le 31 décembre à partir de 21 h sur le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port, à Montréal

La 12e veillée du temps des Fêtes des Chauffeurs à pieds

Les quatre Chauffeurs sont de retour cette année pour vous faire chanter et danser. Le groupe de musique trad de Québec sera sur les planches pour présenter le meilleur de leurs neuf albums, dont un est paru plus tôt cette année, De ses couteaux microscopiques. Ils seront entourés du groupe Les Lemieux en première partie et du calleur Ghislain Jutras en troisième partie qui se joindra à tous les musiciens.

Le 29 décembre au Cercle, à Québec