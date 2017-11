Leonard Cohen obtient deux nominations aux Grammy Awards

Leonard Cohen, Justin Bieber, Alessia Cara, Michael Bublé et Sarah McLachlan font partie des Canadiens en nomination au prochain gala des Grammy Awards.

Leonard Cohen est nommé dans la catégorie de la meilleure interprétation rock pour sa chanson You Want it Darker et pour la meilleure interprétation de style «American roots» pour la pièce Steer Your Way. Les deux chansons sont tirées de son ultime album.

Justin Bieber est en lice pour sa contribution vocale au succès de l’été, Despacito, de Luis Fonsi et Daddy Yankee. La chanson est nommée dans les catégories de l’enregistrement de l’année, de la chanson de l’année et de la meilleure interprétation par un duo ou un groupe pop.

Alessia Cara pourrait elle aussi repartir avec le Grammy de la chanson de l’année grâce à sa participation à 1-800-273-8255, une pièce du rappeur Logic, dont le titre vient de la ligne de prévention du suicide américaine. La chanson est aussi nommée dans la catégorie du meilleur vidéoclip.

La Canadienne pourrait aussi être sacrée révélation de l’année et remporter le trophée de la meilleure interprétation par un duo ou un groupe pop pour la chanson Stay, qu’elle chante avec Zedd.

Michael Bublé et Sarah McLachlan sont nommés dans la catégorie du meilleur album pop traditionnel, lui pour l’édition deluxe de Nobody But Me, elle pour Wonderland, son deuxième album de Noël.

Jay-Z en tête de liste

Ce sera Jay-Z qui sera favori au gala 2018, avec pas moins de huit nominations, incluant dans les catégories d’album, chanson et enregistrement de l’année. Bruno Mars est aussi en lice dans ces trois prestigieuses catégories.

La catégorie de l’album de l’année inclut 4:44 de Jay-Z, 24K Magic de Bruno Mars, DAMN. de Kendrick Lamar, Awaken My Love! de Gambino et Melodrama de Lorde.

Du côté de l’enregistrement de l’année, on retrouve The Story of O.J. de Jay-Z, 24K Magic de Bruno Mars, Humble de Kendrick Lamar, Redbone de Gambino et Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber.

En plus de Despacito et 1-800-273-8255, la catégorie de la chanson de l’année inclut That’s What I Like de Bruno Mars, 4:44 de Jay-Z et Issues de Julia Michaels.

Le prix de l’enregistrement de l’année récompense l’interprétation d’une chanson, tandis que celui de la chanson de l’année souligne le travail des auteurs-compositeurs.

Le 60e gala des prix Grammy se tiendra le 28 janvier 2018, à New York.