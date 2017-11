Les Barr Brothers présentent «Queens of the Breakers» au MTelus… et plus!

Tout le nouvel album Queens of the Breakers. Avec une poignée de chansons connues et célébrées des autres albums. Et un chanteur folk en première partie. C’est le programme de ce spectacle des Barr Brothers qui n’en est pas tout à fait un tout en l’étant. Ce qu’on appelle désormais un lancement-spectacle.

Il y a peu, au Club Soda pour la présentation d’Endorphine, on a pareillement obtenu le nouveau Daran intégralement, et plus. Il y a plein d’autres exemples. Mine de rien, ça devient la nouvelle manière de faire. Longtemps, j’ai cru qu’un public, même un public de fans très fans, ne pouvait absorber plus de six, sept nouvelles chansons lors d’un spectacle. C’était pour ça qu’il y avait des lancements pour le baptême de feu des bébés naissants : un contrat tacite nous liait à l’artiste nouveau parent. Ce n’était pas de lieu de la déclaration d’amour (ou de la désaffection) : on allait décider plus tard, chez soi. Et on se reverrait à la première médiatique, où le nouvel album serait « échantillonné » : pas question de désarçonner le client. À moins d’être Lou Reed ou David Byrne.

Il faut croire que les liens de confiance entre l’artiste et son public se sont resserrés. Les gens sont au MTelus ce vendredi soir en toute connaissance de cause. Ils veulent toutes les nouvelles chansons des Barr Brothers, quitte à perdre quelques-unes de leurs préférées dans le processus. C’est désormais attendu : pas de concession, pas de garde-fou, on lance tout d’un coup dans un spectacle-lancement. On vous suit, Brad Barr, Andrew Barr, Sarah Pagé : allez-y !

Par salves

Et ils y vont. Par salves. Quatre nouveautés pour commencer : la chanson-titre, Hideous Glorious Part 1 et 2, Look Before It Changes. Avec leurs musiciens d’appoint, c’est déjà très au point. Rien à roder, déjà le plaisir de jouer. Guitare, pedal steel et harpe ont trouvé leurs marques tout de suite, se complètent et se marient à la fois. C’est très précis et lousse en même temps : c’est le côté Grateful Dead des Barr Brothers. Hideous Glorious, avec sa longue intro, permet au groupe de se déposer : on a le temps.

L’arrangement est particulièrement prenant dans Look Before It Changes : modulations ambitieuses qui composent néanmoins un crescendo, sur tapis d’harmonies. Qui croirait que cette chanson commence seulement sa vie de chanson ? Le temps de se rappeler d’où l’on vient avec la soulful et enveloppante Come in the Water, jouxtée à Even the Darkness Has Arms (et son néo-bluegrass décanté des Appalaches), c’est reparti pour une autre salve de quatre pièces toutes neuves.

Personne n’y trouve à redire, bien au contraire. Les nouvelles arrivées sont reçues comme des amies en devenir. Dès l’intro de pedal steel intergalactique, You Would Have to Lose Your Mind a payé son ticket d’entrée : c’est hypnotique. Et le refrain s’entonne tout naturellement. Defibrillation, à base de beat un peu tribal, ne manque pas de… fébrilité : des choristes d’appoint viennent enrichir les harmonies. Maybe Someday est immédiatement gagnante : il y a des lignes de guitare auxquelles on ne résiste pas. Un peu Bowie dans le genre. C’est un compliment.

Ça alternera ainsi jusqu’à la fin : ce groupe n’est pas chiche. Donner moins que tout serait rater leur mission. Les nouvelles chansons et les anciennes se sont bel et bien rencontrées, en notre présence privilégiée. Reste à entendre ce qu’elles deviendront : ce n’est en effet que le début de l’aventure, un premier état des choses absolument probant, mais premier état néanmoins. Ces chansons déjà très en vie ne demandent qu’à grandir.