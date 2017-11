Décès de Jon Hendricks

Photo: Tony Dejak Associated Press

Jon Hendricks, un pionnier du jazz qui, avec le trio Lambert, Hendricks Ross, a popularisé le « vocalese », un style de chant dans lequel des mots sont ajoutés à des pièces instrumentales, est mort à l’âge de 96 ans. Selon le New York Times, le décès est survenu mercredi dans un hôpital new-yorkais. Jon Hendricks a connu la gloire dans les années 1950 et 1960, en compagnie de Dave Lambert et Annie Ross. Leur trio est devenu l’un des plus célèbres groupes vocaux de jazz du monde, et est cité comme influence par de grands noms comme Joni Mitchell et des membres du Manhattan Transfer.