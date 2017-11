Bored (Demos), Ada Lea

Pour faire suite à un aéré et authentique premier EP marqué par l’emploi de la contrebasse, paru en 2016, l’auteure-compositrice montréalaise a diffusé sur la plateforme numérique une séquence de nouvelles chansons rassemblées sous l’intitulé Bored. Si l’ennui est lourd à porter pour quiconque, il peut avoir une vocation cathartique et évocatrice pour les créateurs à guitare. Ada Lea construit des petits univers feutrés, à la croisée des chemins entre réconfort et vulnérabilité. L’ambiance est folk, l’exécution, fort grunge, à la manière de Girlpool parfois. L’ensemble est moins cohérent qu’auparavant — on souligne la mention « (Demos) » dans le titre —, mais désarçonne par tant de finesse et d’attention portée aux détails. Certaines envolées plus expérimentales (Suzanne Explained the Film to Me, Rewind-Dniwer) ne font qu’ajouter à l’enchantement. Dans les moments de spleen solitaire, ces petits casse-tête juste ce qu’il faut de brouillon seront de bons complices.



Bored (Demos) ★★★ 1/2 Ada Lea, Indépendant