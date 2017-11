Jean Sibelius, Aulis Sallinen

Après la renversante révélation des sept mélodies de Sibelius orchestrées par Rautavaara (In the Stream of Life par Gerald Finley, Chandos), nous nous sommes logiquement précipités sur ce disque proposant huit mélodies orchestrées par un autre géant, Aulis Sallinen, et créées par Anne Sofie von Otter en décembre 2015. La seule mélodie en commun, Le jeune chasseur (Jägargossen), op. 13 no 7, entérine cependant la supériorité du lumineux travail de Rautavaara et, dans ce cas précis, d’un baryton sur une mezzo. Le très professionnel travail de Sallinen n’apporte pas d’éclairage particulier, mais reste fort agréable, d’autant qu’Anne Sofie von Otter est en bonne forme. Tapiola et En Saga bénéficient de la direction carrée et solide de Lintu, qui ne se distingue pas par sa chaleur humaine. On espère entendre maintenant le travail de Colin Matthews, réalisé en 2015 aussi, sur d’autres mélodies de Sibelius.

Anne Sofie von Otter chante Jägargossen de Sibelius-Sallinen