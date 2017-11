Pelléas et Mélisande, Marie Denise Pelletier

Affiche de l’année : Magdalena Kozena (Mélisande), Christian Gerhaher (Pelléas), Gerald Finley (Golaud) autour de Simon Rattle, en version semi-scénique à Londres en janvier 2016, après une série avec le Philharmonique de Berlin (qui en diffuse la vidéo). La connivence de Rattle avec Pelléas se sent dans la souplesse de sa direction. Cette version mouvante et peu dramatique n’est pas une référence, car Kozena n’a pas la jeunesse du rôle, Finley chuinte un peu ses consonnes et Gerhaher nasalise. Petits bémols, mais, dans une oeuvre où tout est subtil équilibre, un petit rien menace tout l’édifice. La perfection se trouve dans la prestation de Bernarda Fink (Geneviève) et un coup de chapeau va aux preneurs de son, maîtrisant l’acoustique du Barbican et minimisant les bruits de scène. Version à classer après Baudo, Abbado ou le poignant concert de Haitink (Naïve) qui documente le meilleur Pelléas issu du monde germanique : Wolfgang Holzmair.



Pelléas et Mélisande ★★★ 1/2 Debussy. Orchestre symphonique de Londres, Simon Rattle. LSO 3 SACD 0790.