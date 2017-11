Enregistré en partie à la frontière américano-mexicaine, très éloquemment tiraillé entre passion et raison, Costero donne cette impression d’avancer sur le faîte d’une longue colonne vertébrale de nuages mouvants qui, parfois, toucherait terre dans une jungle murmurante ou même, une étendue sableuse. En cela, ce deuxième album du multi-instrumentiste texan Matthew Kidd en tant que Slow Meadow, son projet ambient, restitue avec grâce et rigueur une pensée méditative déracinée. Mélodiquement doué, Kidd opte pour un ravissant minimalisme : un piano lent, un quatuor de cordes vibrant, de rares percussions (puissante Hurricane) et une inflexion électro discrète, point. Pensez à une jonction aérienne entre Max Richter, Ludovico Einaudi et Jóhann Jóhannsson. Il y a ici un beau lyrisme, sans trop d’enflure et tout en enchaînements coulants (écoutez et réécoutez Borderland Sorrows). Comme aucune structure de Slow Meadow n’est définitive, appelons Costero un éblouissant climat voyageur.



Costero ★★★★ Slow Meadow, Hammock Music