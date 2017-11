Léveillée, entre Claude et moi

Du goût. De la retenue. De la justesse. Je peux continuer si vous voulez. J’aime que Marie Denise Pelletier, sans oublier sa manière si particulière d’assouplir la note, serve les chansons avant elle-même. Ce florilège est délicatesse et beauté, sans la moindre velléité de pousser à pleins poumons les airs des Soir d’hiver, Ne dis rien, Elle tournera la Terre (avec Luc de Larochellière). Même finesse chez l’admirable pianiste et directeur musical Benoît Sarrazin : vents, cuivres et cordes ne s’allient jamais pour enfler l’arrangement. Pas d’électro par effet de mode. Partout l’instrumentation répond, se marie, prolonge, sans jamais remplir les silences par peur du vide. Il y a de l’espace sur ce disque, la place qu’il faut pour se rapprocher de l’oeuvre : j’avoue que le Léveillée de la dernière époque, celui qui déclamait plus qu’il ne chantait, m’avait éloigné de ses mélodies. Merci à Marie Denise de les ramener au présent.



Marie Denise Pelletier - Emmène-moi au bout du monde (Léveillée)