A Brand New Me, Aretha Franklin et le Royal Philharmonique Orchestra

De l’île grecque où, déguisé en ruine antique, il effrite des jours tranquilles, Elvis n’a jamais su que l’on s’empara de sa divine voix pour la jeter en pâture aux violons mangeurs de « classiques populaires » d’un orchestre symphonique en 2016. Mais Aretha ? L’Aretha Franklin qui vit encore et toujours à Detroit ? Elle a bien dû valider l’opération contre nature qui consiste à isoler ses pistes vocales et à tout refaire autour, y compris les choeurs, enrobant les Think, I Say a Little Prayer et autres Let It Be d’une gangue symphonique au sirop de poteau. Infinie tristesse. Avilir ainsi des morceaux parfaits, rayer des vivants et même des morts les formidables musiciens de l’âge d’or d’Atlantic (Spooner Oldham, Tommy Godbill, Gene Chrisman, les Sweet Inspirations avec Cissy Houston !), ça tient de l’hérésie. Ces disques ont donné à la soul son sens : c’est sacré, on n’y touche pas. Respect n’est pas seulement un titre de chanson.

Aretha Franklin et le Royal Philharmonic Orchestra - Let It Be