Le baryton sibérien Dmitri Hvorostovski a succombé mercredi, à Londres, à l’âge de 55 ans, au cancer du cerveau diagnostiqué il y a deux ans. Il fut l’un des artistes lyriques les plus importants de ces 25 dernières années.

Le lion a perdu la bataille contre le cancer. Le monde de l’opéra perd un baryton qui a marqué de son empreinte de nombreux rôles lors de ces trois dernières décennies, évidemment dans les grands opéras russes comme Eugène Onéguine ou La dame de pique, mais aussi dans Verdi — Le trouvère, La Traviata, Simon Boccanegra. La noblesse naturelle de Hvorostovski faisait mouche et sa présence sur scène était rayonnante et conquérante.

Les troubles de l’équilibre liés à sa maladie l’avaient décidé à abandonner définitivement la scène en décembre 2016. Il avait chanté encore quelques récitals, dont un à Toronto en avril 2017 avec Anna Netrebko et Yussif Eyvazof, et fait une apparition surprise au Gala du Met le 1er mai de cette année devant une foule en délire. Hvorostovski était un chouchou de la scène new-yorkaise, où il s’est produit 182 fois.

Svetlana Dvoretskaïa, directrice de ShowOne, qui a présenté les concerts de Hvorostovski au Canada depuis 2007, confie au Devoir garder l’image d’un « perfectionniste pour tout ce qui touchait le travail, très charmant dans tous les autres aspects de la vie. Un homme simple avec un grand coeur ».

« Nous n’avons eu qu’une situation tendue. En 2010, à Montréal, pour le concert Verdi avec Sondra Radvanovsky, car il avait trouvé en arrivant que l’orchestre était très loin d’être prêt. Il est sorti en furie de la salle, et il m’a dit : “Nous avons 48 heures ; moi, je travaillerai le temps qu’il faudra, mais assure-toi qu’ils en feront autant.” Ce fut la seule tension en 10 ans, et il avait raison », se souvient la productrice.

C’est Svetlana Dvoretskaïa que Dmitri Hvorostovski a gratifié de l’une de ses dernières substantielles apparitions, le 25 avril 2017 à Toronto : « Après un concert à Saint-Pétersbourg, il avait été aux soins intensifs pendant trois semaines et personne ne pensait qu’il s’en sortirait car il avait un grave problème aux poumons. Il a survécu, et il est retourné en mars à Londres. Il n’avait pas chanté depuis décembre. Je ne pensais pas qu’il chanterait, mais il l’a fait, et formidablement. Nous avions mis des barres partout sur scène pour qu’il puisse se retenir, car il avait des problèmes d’équilibre. Il ne les a jamais touchées ! Après ce concert, il a décidé de faire son apparition surprise au Met. Après, il est allé dans sa ville natale de Krasnoïarsk, à Saint-Pétersbourg, à Vienne et il est rentré à Londres. »

Pour le 55e anniversaire du chanteur, le 15 octobre, madame Dvoretskaïa avait fait le voyage à Londres, où Hvorostovski avait réuni une dernière fois ses amis. « C’était difficile pour lui. Il a passé deux heures avec nous, il était heureux de nous voir, mais ne s’exprimait plus vraiment. »

Dmitri Hvorostovski, que l’on surnommait « Dima », laisse dans le deuil une épouse et quatre enfants.