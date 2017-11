Bach tchèque: une bonne idée

Le Festival Bach a eu l’idée, l’audace et le courage de faire venir de République tchèque des musiciens peu connus afin qu’ils viennent nous apporter leur regard et nous faire part de leur expertise sur Bach. L’initiative s’est avérée excellente. Vaclav Luks est de toute évidence un chercheur théoricien et musicologue investigateur passionné.

La question se pose toujours si ces supputations ont vraiment raison d’être. Si Bach demande par exemple quatre chanteurs (hypothèse théorique), qui nous dit que dans sa tête il ne rêverait pas d’en avoir douze, mais qu’il sait très bien qu’il ne les obtiendrait pas ? C’est juste un exemple comme cela, pour dire que tout est lié au temps, au lieu… Le lieu, nous y reviendrions, d’ailleurs.

Un chef de choeur

À part de ses profondes réflexions, Vaclav Luks s’est fait une religion. Les effectifs sont de quatre chanteurs par voix et certains choeurs, qui sont repris (comme le Kyrie initial ou le fugato d’« Et in terra pax »), peuvent être chantés par des solistes puis en tutti.

L’idée d’un tempo alla brève (plus rapide) imprime de nombreux choeurs, par exemple le Gratias. De manière générale, la démarche de Luks est très tonique : sa Messe en si avance, mais sans jamais sautiller. L’allant presque empressé est frappant dans les airs (solos et duos).

Vaclav Luks est de toute évidence un chef de choeur. Non seulement son ensemble vocal est très équilibré et homogène, mais sa direction est chorale. Il prête ainsi relativement peu d’attention à la symbolique de la coloration instrumentale, par exemple les explosions de trompettes (la lumière) à la fin du Gratias. Étranges trompettes naturelles, d’ailleurs, jouées par de brillants instrumentistes dont on a l’impression qu’ils auraient envie de projeter leur son dans le sol ou sous terre pour ne pas se faire entendre ou enlever de la brillance à leur sonorité ! Quant au cor naturel dans le solo du Quoniam, il a joué avec l’aléatoire du Canadien la veille.

L’intelligence de la vocalité qui habite Vaclav Lucks lui a fait choisir d’excellents solistes, très bien appariés. Le temps du duo Et in unum Deum, il m’a presque convaincu de l’intérêt de préférer un contre-ténor à une mezzo. Mais dans l’Agnus Dei, je suis décidément revenu à mes anciennes amours : c’est à mon avis la chaleur d’une mezzo féminine qui convient mieux.

Bach, victime du mercantilisme ?

Dans la dramaturgie de la Messe en si, Vaclav Luks a alterné le visionnaire et le déconcertant. Dans la première catégorie, le Qui tollis très éloquent, un Cum sancto spititum fusant, une superbe succession Et incarnatus est–Crucifixus-Et Resurrexit, avec un Crucifixus violent d’entrée, ainsi qu’un brillant Sanctus.

Plus déconcertant : le manque de flair dans la succession des volets : entendre Luks ne pas enchaîner attacca Christe Eleison et Kyrie eleison, Benedictus et Osanna ou Agnus Dei et Dona nobis pacem m’a sidéré, tant la chose est incohérente par rapport à l’intelligence qui présidait au reste.

Le sommet de l’hérésie ne venait cependant pas des artistes. Croyez-le ou non : cette Messe en si a été coupée en deux par un entracte ! L’idée d’aller boire une bière entre le Gloria et le Credo d’une messe n’est pas celle qui me traverse le plus naturellement l’esprit. Renseignement pris, il ne s’agit ni d’un choix des interprètes, ni de celui du Festival, mais d’une « nécessité » de vendre des rafraîchissements. Peut-on savoir pourquoi la Place des Arts porte ce nom, si c’est pour imposer de mutiler l’art au nom de la sacralisation du mercantilisme ? Allons-nous nous enfiler un petit doigt de Vermouth pour nous consoler entre le Lacrymosa et le Sanctus du prochain Requiem de Verdi de Kent Nagano ?

On rappellera que la Messe en si telle qu’équilibrée par Bach a des proportions telles que le diptyque Et incarnatus-Cruxifixus en est le coeur, le centre, et qu’un « centre », cela vient au milieu d’une représentation, pas après 10 minutes d’une section autonome. Pourquoi se voit-on imposer ça ? Parce que ce ne sont pas des interprètes « de renom » ? Imaginons un instant, il y a 30 ans, le gérant de la buvette de la Philharmonie de Berlin dire à Karajan, avant qu’il attaque le Credo de la Messe en si : « Hey, mon Bébert, c’est pas le temps de croire, là : on a des ballons de Sauvignon à fourguer ! »

Dans quel monde vivons-nous ?