«La Cenerentola»: bijou précieux dans un écrin trop grand

L’opéra de calibre international à Montréal, c’est possible. La preuve avec cette Cenerentola, spectacle de Joan Font, vu en maints endroits depuis dix ans et filmé en janvier 2008 à Barcelone avec le tandem idéal, Joyce DiDonato et Juan Diego Florez (un DVD Decca immortalise le bijou).

On notera au passage que le thème de Cendrillon réussit à l’Opéra de Montréal puisque l’opéra éponyme de Massenet nous avait valu la présentation de la production tout aussi moderne, colorée et réussie de Barbe et Doucet.

Un tour de force

Le travail de Font et de son équipe est exceptionnel sur tous les plans : les dispositifs, les costumes, les couleurs, et les six rats géants, seul univers de Cendrillon, qui commentent l’action par des mimes. Ces derniers sont aussi des figurants très utiles pour changer le dispositif scénique en un rien de temps.

Le tour de force absolu — et, là, on peut vraiment employer le mot « génial » — se situe cependant dans l’ultime revirement. Il ne faut pas plus de 15 secondes pour changer toute la scène du couronnement, évacuer le palais et transformer le décor en masure. Tout l’opéra, toutes ces couleurs, tout ce mouvement apparaissent donc n’être que le rêve de Cendrillon, même si le diadème, ultime signe de sa noblesse d’âme, brille toujours sur sa tête !

Julie Boulianne est cette Cenerentola que l’on espérait. Notre mezzo québécoise se montre en rossinienne accomplie, et la fusion des couleurs dans son bas médium est désormais acquise (elle ne « tube » plus ses sons). Mais, ô surprise, la révélation du spectacle est un ténor du nom de Juan José de León. Il nous a sorti, jeudi, un « Si, ritrovarla io giuro » (air du 2e acte) d’un niveau des plus grandes scènes internationales.

Le quatuor de choix était complété par deux autres profils comme on en voit rarement ici : Pietro Spagnoli, en Don Magnifico, et Vito Priante en serviteur Dandini. C’est tout à l’honneur de Lauren Margison, Rose Naggar-Tremblay et Kirk Eichelberger d’avoir été totalement à leur place sur un tel plateau.

Cela dit, il est impossible de juger la chose dans le détail voulu, puisque Rossini, c’est de la dentelle, de l’infinitésimal. Ce niveau-là, on ne l’entend pas, car le volume de la salle Wilfrid-Pelletier est totalement inadapté à l’ouvrage. Aussi, je ne blâmerai certainement pas le chef d’avoir dirigé en finesse. Mais dans cette salle, où la mise en scène semble même avoir été légèrement aménagée pour amener tous les chanteurs au plus vite en bord de scène dans les ensembles, on perd l’impact, la netteté des attaques et de l’articulation.

Mais Montréal n’a pas de salle pour présenter un opéra de Mozart, de Rossini ou de Haendel. Alors fallait-il renoncer à présenter La Cenerentola ? Certainement pas.