Introduction to Escape-ism, Escape-ism

Vétéran de la scène punk rock de Washington D.C., Ian Svenonius, alias Escape-ism, a pris part à d’innombrables groupes et en a fondé d’autres (Nation of Ulysses, Chain and the Gang, Make-Up, et plusieurs encore), mais il n’avait jamais, jusqu’ici, fait paraître d’album piloté par lui tout seul. Aidé d’un drum-machine, Svenonius ébauche un manifeste de constructivisme musical, plus carré et dépouillé que ses anciens projets — l’album propose d’ailleurs une reprise bien numérisante de Rome Wasn’t Burnt in a Day, de Chain and the Gang. Seul, le voici incantateur d’un post-punk minimaliste, fortement évocateur des spectres de Suicide ou d’un indolent Jonathan Richman. Son personnage, des plus coloré et prolifère, suffit à captiver, mais l’album souffre de quelques longueurs. Évidemment, la thématique « guerre froide » qu’il adopte requiert une certaine rigidité. On pardonne toutefois facilement à ceux qui savent assumer leur concept (lire : folie) jusqu’au bout.



Introduction to Escape-ism ★★★ 1/2 Escape-ism, Merge