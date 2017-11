Ubiquité, Martin Lizotte

C’est dans les détails que le compositeur et pianiste Martin Lizotte se distingue de ses collègues évoluant aussi dans le monde du « modern classical ». Le clic du métronome qui bat la mesure de la toute simple Phare ailé en fin d’album. L’étonnante structure rythmique virant au house, tout acoustique, de la chanson-titre. Dans le détail de la réalisation aussi, signée Mathieu Dézy — le même que sur Pianolitudes, paru en 2014 —, qui accompagne ingénieusement à la contrebasse (efficace contre-point mélodique sur la rêvasseuse Corne de brume) tout en donnant profondeur et caractère à l’ensemble, on pense au piano submergé du début de la charmante, mais redondante, Maelström. Ce projet est véritablement un duo, nourri par le travail de Dézy, alors que sur le plan de la composition, Lizotte joue à nouveau de l’effet de surprise avec ses structures qui partent en vrille et son sens mélodique aiguisé. Supérieur à son premier album, Ubiquité renferme de réjouissants moments, mais ceux où s’alignent les arpèges et certains maniérismes apparents dans le jeu paraîtront plus fades.



Ubiquité ★★★ 1/2 Martin Lizotte, Duprince