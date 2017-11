Our Point of View, Blue Note All-Stars

Son passage au Festival de jazz de Montréal en 2016 avait vendu la mèche : le supergroupe mis sur pied pour célébrer les 75 ans de la légendaire maison de disques Blue Note est réellement… un supergroupe. L’album double qu’il vient de lancer expose brillamment et avec une sacrée dose de vitalité l’intérêt de cette formation rare. À l’affiche : Robert Glasper aux claviers et à la réalisation, Ambrose Akinmusire (trompette), Lionel Loueke (guitare), Derrick Hodge (basse et contrebasse), Kendrick Scott (batterie) et Marcus Strickland (sax ténor). Six leaders, et pas les moins connus. Mais, surtout, six musiciens ici au service d’un jeu collectif unifié et d’une idée maîtresse : celle voulant qu’une solide dose de jazz contemporain hybride et de grooves porteurs représente la meilleure manière de célébrer l’héritage de la plus grande étiquette de jazz. À travers un répertoire moderne et des clins d’oeil à Shorter et à Hancock : que du bon, et du vivifiant.

Blue Note All - Stars-Cycling Through Reality