The Singles, The Doors

Curieusement, cette compilation trouvera surtout ses clients chez ceux qui ont déjà la totale Doors : les vinyles, le coffret de quatre disques, les rééditions, etc. Le fan, quoi. Moi qui me croyais peinard avec ma collection, je constate ceci : il me manquait ces mixages majoritairement mono, destinés aux 45-tours du groupe de Jimbo le roi lézard. J’en ai la mâchoire ballante : Touch Me, c’est massivement efficace en mono. Le saxo, les cordes, la batterie, rapprochés comme les jointures d’un poing américain, ça fait mal. Pareil pour Light my Fire (la version courte, plus brutale), Wishful Sinful et les autres : dans ces mixages de Bruce Botnick, il y a comme qui dirait… un surcroît d’arrogance. On se passerait des 45-tours d’après la mort de Morrison : The Mosquito est sympa, mais le claviériste Ray Manzarek n’était vraiment pas un chanteur. Faites-vous offrir pour Noël le coffret des 45-tours réédités, avec les chouettes pochettes. Et organisez une orgie romaine.

The Doors - Wishful Sinful (Mono Radio Version)