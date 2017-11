C’est peut-être la référence au programme Apollo qui fait ça : j’imagine cette sorte de folk jouée sur la Lune, et des astronautes qui rebondissent très haut en tapant dans leurs gants. Du banjo en apesanteur, des mélodies caressantes et planantes : quelque chose de très terrien et de très lunaire en même temps. Ce troisième album du groupe d’Isabeau Valois, François Gagnon et compagnie assume et intègre ses références, multiples et riches, au confluent exploratoire des années 1960 et 1970. Oui, il y a de l’Osstidcho dans Quand tu penses à ça. Oui, Grace Slick et son Jefferson Airplane résonnent dans le ton ferme d’Isabeau et le riff de garage d’Éléphant blanc. Oui, c’est l’élégance folk du Fairport Convention que l’on reconnaît dans Visage (pensez Sandy Denny). C’est l’approche des Chercheurs d’or : il s’agit moins pour ces prospecteurs de l’espace de découvrir des mondes que de creuser plus profond dans les mines à travers la galaxie musique. Un splendide voyage.

Les Chercheurs d'or - Nouvelle Lune