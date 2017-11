Airs de Mozart, Juan Diego Florez

Florez-Mozart ? Il est permis de tomber en bas de sa chaise ! Avec ce premier récital Sony, le ténor tourne le dos à Decca, qui a tout documenté d’une carrière consacrée à Rossini et au répertoire français. Mozart bénéficie de sa voix d’une santé insolente, qui écrase un Villazón se dépêtrant avec son reste de moyens dans les intégrales DG de Yannick Nézet-Séguin. Mais s’il y a là franchise et mâle assurance, « mes » mozartiens ont plutôt la grâce de Dermota, Réti, Van der Walt, Gedda et Simoneau. Leur onctuosité de timbre n’est pas celle de Florez, qui triomphe plutôt dans Fuor dal mar (Idomeneo), Se all’impero (La Clemenza) et Si spande al sole in faccia (Il re pastore). De Rossini, Florez, qui dans deux airs se bat contre la langue allemande, importe une ornementation chargée (Don Giovanni, Così fan Tutte). J’ai vu des confrères « capoter » sur ce CD, que je considère plutôt comme une curiosité exotique que comme une révélation.



Écoutez un extrait de l'album complet

Juan Diego Florez ★★★ Airs de Mozart. Orchestra La Scintilla, Riccardo Minasi. Sony Classical 88985430862.