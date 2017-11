Un festival de chant choral pour les Fêtes

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Les Choralies auront lieu tout le mois de décembre à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, dans le Vieux-Montréal. Pour la première fois, le festival s’est associé cette année avec l’Alliance chorale du Québec afin de concocter une programmation qui ratisse large.

La tradition des Choralies, mise en place il y a une quinzaine d’années, demeure toujours aussi accessible. Tous les concerts sont gratuits sauf un, sous la direction musicale de Jean-Pierre Brunet. Il mettra en scène l’Ensemble Da Capo, spécialiste des cantates de Bach, le tout pour à peine 23 $, taxes et frais de service inclus.

« Il s’agit de la volonté de la Congrégation de Notre-Dame, à qui appartient la chapelle, que le plus grand nombre ait accès à l’art et la culture, explique Line Richer, responsable des communications de l’endroit. Généralement, tous les billets sont vendus et c’est plein à craquer. »

Petit rappel historique, la Congrégation de Notre-Dame a été fondée par sainte Marguerite Bourgeoys, pionnière de la Nouvelle-France. Ainsi, la plus ancienne chapelle de Montréal résonnera une fois de plus cette année au son de magnifiques chants de Noël, les samedis et les dimanches de décembre (du 2 au 23) à raison de deux concerts par jour en après-midi, à 13 h 30 puis à 15 h.

Parmi les concerts gratuits à signaler cette année, on trouve Jazz pop et talons hauts, la chorale Afrika Intshiyetu et l’Ensemble Gaïa, qui s’ajouteront à l’ensemble vocal féminin Modulation, le groupe vocal Diverson, le Choeur de chambre du Québec et le Choeur du Plateau.

Une fois sur place pour les concerts d’environ 45 minutes chacun, les spectateurs pourront en profiter pour visiter l’exposition temporaire intitulée Coup de théâtre, j’ai fondé Montréal. Mise en place dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la fondation de la ville, elle présente des objets d’époque et des iconographies inusitées.

Par ailleurs, l’association avec l’Alliance chorale est à ce point fructueuse que la chapelle en est à concocter des projets d’avenir avec l’organisation, comme un festival pour le printemps 2018. « L’acoustique de la chapelle est incroyable et leur expertise est vaste ; il y a vraiment de quoi faire de grandes choses », indique Mme Richer.

Marche aux flambeaux

Autre nouveauté cette année, la Marche aux flambeaux, qui aura lieu le samedi 9 décembre, vers 17 h, après la deuxième représentation du concert de l’après-midi. Le trajet mettra en scène une cinquantaine de figurants costumés pour l’occasion et couvrira une bonne part du Vieux-Montréal.

Il comprendra une saynète devant le musée Pointe-à-Callière mettant en vedette Jeanne Mance et Paul Chomedey de Maisonneuve, qui raconteront la fondation de Montréal. Puis, la marche se dirigera à nouveau vers la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, où trois autres scènes seront jouées dans le choeur : la Nativité, l’annonce aux bergers et l’arrivée des Mages.

« Les costumes ont été offerts par Jean Perron, promoteur de la crèche vivante présentée dans le Vieux-Port de Montréal dans les années 1990, en collaboration avec la Ville, indique la responsable des communications de la chapelle. On est en train de les restaurer. »

Enfin, la chapelle accueillera encore une fois cette année la traditionnelle messe de Noël le 24 décembre, à 20 h.