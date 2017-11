David Crosby à la PdA: la perfection et la pertinence, rien de moins

Nous ne sommes pas si nombreux pour l’accueillir au théâtre Maisonneuve de la PdA, mais nous sommes, très, très heureux de le voir, et le manifestons bruyamment. Grand sourire sous la moustache blanche de David Crosby. « We’re glad to be here and we’re glad you came », dit-il doucement. Et puis ça démarre en beauté, bien sûr, le son parfaitement calibré, les harmonies à quatre voix déjà riches et précises et chaleureuses à la fois. « Oh man ! We’re all moving to Canada, and you know why… », lance-t-il, pas vraiment pour faire rire.

Avec ce groupe d’amis musiciens, dirigé par son fils James Raymond, c’est un peu comme si David Crosby chantait avec Steely Dan : ce n’est pas un reproche. C’est dire le niveau de qualité. Les mélodies et les harmonies et les open tunings n’appartiennent pas moins à l’homme à la cape des Byrds, l’homme à la veste à franges de Crosby, Stills et Nash (avec ou sans Neil Young). Ce vendredi soir, il est en chemise, à l’aise dans ses bretelles, toque sur le crâne. Il porte ses 76 ans avec panache et naturel, comme un homme qui n’a vraiment rien à prouver, mais qui carbure encore et toujours à l’excellence, au groove et aux vibrations des voix entrelacées. Peut-être plus que jamais : rien que le fait d’avoir survécu à tous les accidents d’une vie rock’n’roll-hippie-hédoniste extrême rend chaque spectacle précieux.

Il a un si vaste répertoire, David Crosby. Ça se promène sans heurts de la toute nouvelle She’s Got to Be Somewhere (du tout nouvel album Sky Trails) à une drôle de chanson ambiguë à propos de Jim Morrison (qui s’intitule Morrison), en passant par du CPR (le groupe formé avec son fils), et n’évitant pas pour autant ses morceaux les plus célébrés, dont l’imparable et immense et woodstockienne Long Time Gone, et la presque prog Déjà Vu, version à rallonge qui clôt la première partie.

L’irréductible indigné

Le spectacle déroule en chemin son fil narratif : Crosby n’a rien perdu de sa nature combattante et de sa capacité d’indignation (il est très actif sur Twitter). Au festival pop de Monterey en juin 1967 avec les Byrds, il dénonçait le rapport Warren et son « cover-up » du complot qui tua le président John F. Kennedy, juste avant de chanter He Was a Friend of Mine. Ce 10 novembre 2017 à Montréal, il dénonce le « complexe militaro-industriel » des États-Unis d’Amérique, avant de chanter a cappella What Are Their Names. Cinquante ans plus tard, le sacré David n’a pas reculé d’un micron. Sur sa lancée, en mode plus léger, il raconte aussi la première visite des Byrds en Angleterre, la rencontre avec les Beatles, soulignant le moment où il donna un album de Ravi Shankar à George Harrison (avec les conséquences que l’on sait). Et David Crosby de chanter Laughing, écrite à l’intention de George à la fin des années 1960, une version délicate et raffinée qui n’a rien à envier à la mouture d’origine du premier album solo (le bien nommé If I Could Only Remember My Name, paru en 1971).

Quelle voix il a, cet homme ! Ça sort tout seul, puissamment quand il veut, avec infiniment de retenue quand il le faut : quand il partage la chanson-titre de l’album Sky Trails avec la choriste-claviériste Michelle Willis, c’est Crosby qui est complémentaire. Chanter avec d’autres, c’est sa joie. Servir l’harmonie, c’est son art. Un gars de groupe, c’est sa nature. Toute sa vie, il a cherché à s’allier, à exulter à plusieurs. Il n’a pas changé : fusion avec son fils, ses musiciens, sa choriste, tout en lui connecte. Dans la magnifique Delta, qu’il présente comme « un tournant dans sa vie de junkie », Crosby parle de la rencontre entre la chance et le destin comme s’il s’agissait de rivières : on comprend que, de naufrage en naufrage, il a fini par atteindre le confluent. Et la rive.

Devant nous, un survivant vit intensément. Et quand il chante America (My Country, 'Tis of Thee), c’est la survie de son pays qui lui tient à coeur « in these screwed-up times ». Après l’épique et incontournable Wooden Ships de CSN, il s’en va pas mécontent. Le combat continue.