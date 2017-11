Félix Dyotte au Théâtre Fairmount: politesses paradoxales

C’était soir de première montréalaise jeudi pour Félix Dyotte, qui défendait les chansons pop et riches de son tout dernier né, Politesses, son deuxième album solo, dans le cadre du Coup de coeur francophone. Première glorieuse ? Première plutôt modeste, ici cahoteuse, ailleurs fort belle.

L’auteur-compositeur-interprète qui a accompagné un temps Pierre Lapointe et qui a surtout tourné et enregistré avec le groupe Chinatown a connu un début de concert un peu ardu, devant un Théâtre Fairmount qui n’était pas vraiment plein, pour ne pas dire vraiment pas plein. La sonorisation n’aidant pas, les premiers morceaux en ont pâti un peu, et la voix de Dyotte a parfois failli. Le chanteur est aussi meilleur guitariste qu’humoriste.

Son dernier disque Politesses est parcouru d’un certain courant synthétique, et jeudi soir les claviers de Carmel Scurti-Belley ont donné beaucoup de corps au spectacle, entre autres sur Stop Idaho, Chrysanthèmes et Téléphone, où ils mimaient les cordes originales. Et la batterie de Francis Mineau (Malajube, Oothèque) a pratiquement volé le spectacle à plusieurs moments — les « fills » sur Avalanche et Inadéquat — avec son approche syncopée, fluide mais ferme, entre le rock et le jazz.

Fluide mais ferme ? C’est paradoxal, mais voilà une image qui s’appliquait aussi à Félix Dyotte. Il a un certain relâchement rock, une lenteur agitée, un flegme énergique.

Et tout ça s’appliquait aussi à la soirée. Il y avait les chansons plus rapides, plus rock, aux sons saturés, où la voix de Dyotte peinait plus à trouver sa place (et les notes). Et il y a eu aussi un coeur tendre dans la soirée, avec une série de morceaux plus acoustiques : Téléphone, C’est peut-être que je ne t’oublierai jamais, Pour ce que valent tes larmes (bravo aux harmonies de Philémon Cimon) et Que ce soit toi, que ce soit moi, où le chanteur brillait franchement davantage, en plus grand contrôle de son monde. La tendresse lui va fort bien, quoi.

En ajout de tout ça, notons les projections d’images et surtout d’illustrations fortes en contrastes, oeuvres d’Emmanuel Lagrange Paquet et d’Estelle Frenette-Vallières. Le tout, ludique et un peu décalé, n’avait pas à pâlir devant le générique de Like-moi et colorait joliment la soirée.

Dommage, donc, que le public n’ait pas été davantage au rendez-vous. L’énergie de la soirée en aurait profité — c’était un peu triste de voir les ballons lancés dans la foule se retrouver au sol dans l’espace vide qui se crée toujours devant la scène quand il y a peu de gens en salle.

Raphaël Bussières

En première partie, le musicien Raphaël Bussières, bassiste du groupe montréalais Heat, était sur scène en solo. Il venait en quelque sorte casser ses toutes nouvelles chansons, ici en français. Armé d’une guitare branchée dans l’écho et le chorus, Bussières jouait sur une trame préenregistrée où une boîte à rythmes marquait le tempo un peu trop obstinément, et un peu trop de la même façon de pièce en pièce. L’ensemble avait des airs d’Indochine — les mélodies vocales entre autres — avec un fond british. Le gros souci restait l’interprétation peu convaincante et la voix souvent à côté de la note.