Pop Shit Fuck ★★★ Claude L’Anthrope, Indépendant

Toutes ces choses qu’il y a à dire, à purger, et vite ! Dans l’urgence, devant l’horreur du monde… Claude L’Anthrope (Claude Périard) est de ces artistes sans concession qui ne font pas dans la création décorative. Tout ce qui est articulé a sa raison d’être. Si auparavant ses compositions étaient plus assumées folk, l’auteure-compositrice-interprète prend aujourd’hui un parti (comme l’indique le titre du présent album) plus pop, plus frontal, plus effronté. Partiellement en anglais, qui plus est. Cette bricoleuse sonore (Les Français, Le monde tremble) rappelle parfois une PJ Harvey tout en franchise (Nick’s Last Night), une Brigitte Fontaine à la poésie moins subtile et absurde. Si l’usage de l’anglais agace parfois par des paroles trop littérales, l’agencement musical fait voyager dans des mondes entre rêve et éveil (Honey Moon, Sentir le monde, To Become a Wolf). Sans compter les irrésistibles « Les aristocrates on les pendra ! » scandés sur un fond de clavier naïf.