Huit ans après avoir offert les somptueux grooves électro-pop frigorifiés de son mémorable premier album éponyme, Karin Dreijer Andersson (Fever Ray) revient complètement déchaînée. Quelle claque que ce Plunge ! Dans la forme d’abord, les synthés abrasifs et les rythmiques bruyantes, puis dans le choix des mots, crus, vitrioliques. L’auteure-compositrice-interprète suédoise chante de sa voix criarde le sexe, le désir, mais aussi la révolte et la politique — sur la percutante This Country (« This country makes it hard to fuck », c’est le refrain). Hormis une ou deux rappelant l’atmosphère du disque de 2009, tout le reste de Plunge rehausse, à grand renfort de rythmes technos, l’étrangeté de l’univers musical unique de l’ex-The Knife. Sur la haletante IDK About You, elle explore même le son club kuduro, avec la productrice portugaise Nidia. Fever Ray nous expulse hors de notre zone de confort avec cet album urgent sur lequel son sens mélodique demeure toujours aussi pernicieusement accrocheur.



Écoutez Mustn't Hurry

Plunge ★★★★ Fever Ray, Rabid Records