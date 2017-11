Dorsal, Bing Ruth

Dorsal est un parent proche de No Home for the Mind, troisième album de Bing Ruth paru en février. Bien que composées dans son sillage, ces trois longues pièces forment une « petite famille », pour reprendre les mots du pianiste David Moore, qui méritait sa vie propre. Il a raison. Moins cavalcadant, moins spontanément mélodique, aussi, cet EP laisse plus de place à la musique de drone et à un ambient hirsute. On ne sait jamais ce qui nous attend dans ce fil antilinéaire d’une émotivité permanente. En témoigne Dorsal, qui bascule en son plein milieu, passant d’un piano gracile en montgolfière à une nervosité dissonante qui courbe bientôt le dos dans des graves atmosphériques. Sur Torche (ii), des accords en decrescendos ramènent à la terre, au feu. Puis, sur Weighout, c’est l’équilibre : l’électricité d’un piano oscillant, avec en arrière-plan un souffle pareil à un cri de bête lointain. Comme tout ce que fait Bing Ruth est matière à introspection, il faut s’y perdre, béatement.

Bing & Ruth - Dorsal