Simple Dreams, Linda Ronstadt

Plus que bienvenue, cette réédition anniversaire me ramène dans un bien bel endroit. C’est l’album de mes 16 ans. Et Linda Ronstadt est mon premier émoi. Les photos de la pochette intérieure, la voix, les chansons, c’était parfait. Par elle, je découvrais le country-rock californien, ses guitares, ses refrains en harmonie. Son goût très sûr me faisait connaître Warren Zevon (Carmelita, Poor Poor Pitiful Me), JD Souther (Simple Man, Simple Dream), le guitariste Waddy Wachtel (exquise Maybe I’m Right). Interprète passionnée, Linda chantait avec autant de soin que de chien, les Rolling Stones (Tumbling Dice) autant que Roy Orbison (Blue Bayou) et Buddy Holly (It’s So Easy). Avec Dolly Parton, dont je ne savais rien, elle partageait la poignante I Will Never Marry. S’il est infiniment triste de penser que le parkinson l’empêche désormais de chanter, l’écouter à travers ce disque, bonifié de quelques titres en spectacle, est infiniment doux.

Linda Ronstadt - Maybe I’m Right