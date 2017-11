Bezaly/Ashkenazy, Franck et Fauré

L’étiquette suédoise BIS investit Potton Hall dans le Suffolk pour une association inédite entre Sharon Bezaly, flûtiste emblématique de BIS, et Vladimir Ashkenazy, qui fête cette année ses 80 ans. La première rencontre s’est faite autour de la Sonate opus 94 de Prokofiev, oeuvre originale pour flûte et piano. Le programme a été complété six mois plus tard avec deux transcriptions : celle de Jean-Pierre Rampal de la Sonate pour violon et piano de Franck et une nouvelle, signée Sharon Bezaly, de la 1re Sonate pour violon et piano de Fauré. L’exercice, très bien réalisé, porte ses fruits : le jeu de Sharon Bezaly rend justice aux longues lignes mélodiques et l’accompagnement subtil d’Ashkenazy ne couvre pas le volume légèrement moindre de la flûte. Les amateurs de cet instrument glanent donc un enregistrement majeur de chefs-d’oeuvre du répertoire. Aucun label n’a fait autant pour la flûte que BIS, et cette parution est l’occasion parfaite de le rappeler.

Bezaly/Ashkenazy ★★★★ Prokofiev : Sonate pour flûte et piano. + Franck et Fauré. BIS SACD 2259.