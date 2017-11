Henri a 100 ans, Artistes divers

Notre Henri Salvador n’est pas le leur : nous l’avons surtout connu en fin de parcours, à partir de Chambre avec vue : les années jazzy douces. En France, il y a une partie de pétanque jamais finie entre l’émule de Django, le copain de Vian, l’inventeur de la bossa et le clown mille fois télévisé des Zorro est arrivé, Juanita Banana et tant d’autres bêtises rigolotes (et alimentaires). Louis Chédid, maître d’oeuvre de cet hommage, a donc cherché à lier le plus naturellement possible les messieurs Henri. La bonne idée : que ce soit d’abord une affaire de famille. La blouse du dentiste sied parfaitement à fiston — M —, sa fille Nach berce idéalement Faire des ronds dans l’eau(tour de manège), et le père Louis lui-même trouve sa bonne place dans le Jardin d’hiver. Autour d’eux, des amis de qualité : Bénabar qui se la joue Nino Ferrer pour C’est pas la joie, notre Charlebois qui dodeline du chef dans Clopin clopant, Véro Sanson qui émeut dans Tant de temps. Exemplaires exemples.

