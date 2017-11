Anton Bruckner, Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Bernard Haitink

Les mélomanes amateurs de musique symphonique germanique vivent une époque précieuse, car deux chefs respectivement âgés de 88 et 90 ans, Bernard Haitink et Herbert Blomstedt, non seulement sont à l’apogée de leur art, mais semblent ces temps-ci dans une sorte de transe musicale, ce qui n’est pas toujours le cas des chefs très âgés, dont la pulsation perd souvent en influx, comme avec Klemperer ou Giulini jadis. Qui plus est, cette quintessence est idéalement documentée par des orchestres avec lesquels Haitink et Blomstedt sont liés par de longues relations complices. Il en va de cette 6e Symphonie de Bruckner, enregistrée en concert en mai 2017, comme d’une récente 9e de Mahler avec Haitink à Munich : tout se conjugue ; les sons se fondent ; les phrases se lient et s’imbriquent en une gigantesque célébration hymnique. Je suis rarement à court de mots, mais ils me manquent pour décrire ce qui se passe dans ce 2e mouvement-là…

Bernard Haitink dirige le 2e mouvement de la 6e de Bruckner