Blue Maqams, Anouar Brahem

En ce qui nous concerne, chaque nouvel album de l’oudiste tunisien Anouar Brahem tient de l’événement. La profondeur de sa musique, la poésie qui filtre de ses compositions, la pureté de ses lignes mélodiques : sens et beauté dans tout ce qu’il fait. « Il touche le coeur », disait Lhasa à son sujet. Blue Maqams réaffirme aujourd’hui avec éclat les grandes lignes de force de l’oeuvre de Brahem. Ses collaborateurs habituels cèdent la place à un quartet jazz comprenant les géants Dave Holland (contrebasse, un vieux complice) et Jack DeJohnette (batterie), de même que le pianiste anglais Django Bates, dont la délicatesse de la touche se marie parfaitement au style Brahem. Le titre fait référence à un point de jonction entre le jazz et le système modal de la musique arabe traditionnelle. Ce territoire-là est abordé avec un mélange de rigueur et de liberté, et avec une telle élégance texturale et une telle richesse stylistique qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à dire que de saluer un grand disque.



Écoutez Blue Maqams

Blue Maqams ★★★★ 1/2 Anouar Brahem, ECM