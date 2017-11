Le Métropolitain à la Philharmonie de Paris en direct à la télévision

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Le Devoir a appris que la chaîne du câble Mezzo Live HD et l’Orchestre Métropolitain annonceront ce jeudi la diffusion en direct au Canada du premier des deux concerts donnés en conclusion de la tournée européenne de l’orchestre sous la direction de Yannick Nézet-Séguin à la Philharmonie de Paris le samedi 2 décembre prochain, à 14 h 30, heure de Montréal, avec Stéphane Tétreault et Alexandre Tharaud en solistes. Le second programme, présenté le 3 décembre à Paris, sera diffusé ultérieurement.